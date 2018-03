Door de vergrijzing daalt het aantal mantelzorgers in de komende jaren

In de komende jaren zal door de versnelde vergrijzing het aantal mantelzorgers halveren. Dat concluderen het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving in een gezamenlijk onderzoek.

De meeste vrijwilligers die nu een ziek familielid helpen of iemand in hun omgeving met een beperking zijn tussen de 50 en 75 jaar oud. Door de vergrijzing zal hun aantal in de komende jaren fors afnemen. Nu zijn er nog vijftien potentiƫle mantelzorgers op elke 85-plusser, maar in 2040 zijn dat er nog maar zes.

De onderzoekers vrezen dat de druk voor de mantelzorgers alleen nog maar verder toe zal nemen, waar zij nu al vaak zwaar worden belast door zorgtaken. Vooral in regio's die sterk vergrijzen zoals Zuid-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen kan dat tot problemen leiden.