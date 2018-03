Waakhond Justitie VS onderzoekt FBI om afluisteren Trump-adviseur

De interne waakhond van het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of de FBI zijn boekje te buiten is gegaan met het afluisteren van een adviseur van Donald Trump. Het gaat om Carter Page, die tijdens de verkiezingscampagne van Trump buitenlandadviseur was.

De FBI hield Page al sinds 2014 in de gaten omdat werd vermoed dat de Russen hem wilden rekruteren als spion. Zijn naam wordt ook genoemd in het Steele-dossier van de voormalige Britse spion Christopher Steele. Die was ingehuurd door een bureau dat weer was ingehuurd door de Clinton-campagne om informatie over Trumps activiteiten in Rusland te verzamelen.

Hillary Clinton

Volgens de Republikeinen gebruikte de FBI het Steele-dossier om het afluisteren van Page te kunnen voortzetten. Een speciale rechter moest daarvoor toestemming geven en de FBI bracht het Steele-dossier in. Omdat dat was betaald door de Clinton-campagne, redeneren de Republikeinen dat de FBI de rechter erin heeft geluisd. De rechter had volgens hen moeten weten dat Steele werd betaald door de campagne van Hillary Clinton.

Michael Horowitz, de inspecteur-generaal van de waakhond bij Justitie, zegt dat hij zal nagaan of de FBI en het ministerie van Justitie de juiste procedures hebben gevolgd.

De beschuldigingen tegen de FBI komen uit een memo van het Republikeinse Congreslid Devin Nunes, de voorzitter van de Inlichtingencommissie. Onder protest van de FBI en de Democraten besloot president Trump eerder het memo vrij te geven.