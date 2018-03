Beleggers: Utrecht en Amsterdam frustreren bouw van middenhuurwoningen

Projectontwikkelaars en beleggers vinden dat Amsterdam en Utrecht de bouw van huurwoningen voor het middensegment frustreren. De investeerders zeggen dat er genoeg geld is om woningen te bouwen met een huur van tussen de 700 en 1000 euro per maand. Er is belangstelling van pensioenfondsen, institutionele beleggers en vanuit het buitenland, maar ze hekelen de voorwaarden van deze twee steden.

De Tweede Kamer wil juist in die steden snel meer huurwoningen voor mensen die met hun inkomen net boven de sociale huurgrens uitkomen, zoals agenten, leraren en verpleegkundigen en had daarom deskundigen uitgenodigd.

'In de clinch'

De Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland (IVBN) ligt, naar eigen zeggen, al driekwart jaar in de clinch met Utrecht en Amsterdam. Directeur Van Blokland zegt dat de steden veel te veel geld vragen voor de grond, waardoor zijn leden geen huurwoningen kunnen bouwen voor het middensegment. "Als je die gemeenten de rekensommen laat zien, zeggen ze: 'Voor die prijs verkoop ik je de grond niet, want dan kan ik die net zo goed aan een corporatie verkopen'."

Volgens hem gaat nu de bouw van een groot aantal huurwoningen niet door. "Wij vinden het ongelooflijk jammer dat het in Amsterdam en Utrecht niet is gelukt en dat we honderden woningen hebben moeten terugtrekken omdat je het financieel niet rond krijgt."

'Rijk moet ingrijpen in Amsterdam en Utrecht'

Directeur Fokkema van de NEPROM (Vereniging van Projectontwikkeling Maatschappijen) vindt dat het Rijk moet ingrijpen in de twee steden. Volgens hem schieten Amsterdam en Utrecht door in hun eisen. Volgens hem krijgen de projectontwikkelaars aantallen gedicteerd, de prijs, de kwaliteit en de jaarlijkse huurverhoging. Ook worden ze verplicht de complexen 25 jaar te exploiteren. "Daarmee maak je markt kapot." In Amsterdam ligt bovendien een verordening voor, die wat de NEPROM betreft, de wettelijke grenzen overschrijdt.

Fokkema: "Ik vind het echt ongelooflijk. We hebben Utrecht en Amsterdam een aanbod gedaan. Wij snappen dat wethouders onder druk staan van de bevolking. Mensen die zeggen: 'Doe hier iets aan, ik word de stad uitgejaagd'. Wij willen echt meedenken over de prijs van sociale huurwoningen, middeldure huurwoningen en koopwoningen. Maar we worden categorisch geweigerd."

'Contraproductief'

Ook Bouwend Nederland spreekt van een stapeling van eisen in Amsterdam en Utrecht. Vicevoorzitter Homberg waarschuwt dat die "contraproductief" werken.