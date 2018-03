Hoe efficiënt zijn VN-vredesmissies? 'Je moet wel een klap durven uitdelen'

Dat uitgerekend Nederland de missies op de agenda zet, is geen toeval. Voor ons land heeft het woord 'vredesmissie' een beladen geschiedenis. De VN-missie in de Bosnische moslimenclave rond Srebrenica, begin jaren 90, is dan ook een voorbeeld van hoe verkeerd een missie kan verlopen.

Er werden toen meer dan 7000 mannen en jongens door de Bosnische Serviërs vermoord. Dutchbat, de Nederlandse VN-eenheid ter plaatste, deed niets. Of: kon niets doen, omdat hun mandaat dat niet toeliet. Het is nog steeds een nationale open zenuw en een dieptepunt in de geschiedenis van de VN.

Na het debacle in Srebrenica begon het besef te groeien dat het anders moet. Vredesmissies moesten ondanks hun onpartijdigheid een veel ruimer mandaat krijgen, en het moest de blauwhelmen toegestaan zijn om in te grijpen om strijdende partijen uit elkaar te houden. Ze zouden een veel actievere rol moeten krijgen als bewaker van vrede.

'Klap uitdelen'

Een van de vaandeldragers van die visie is generaal-majoor buiten dienst Patrick Cammaert. Onder zijn bevel is in de Democratische Republiek Congo de VN-troepenmacht erin geslaagd veel rebellen te ontwapenen. "Vredeshandhavers moeten proactief en preventief op kunnen treden", zegt hij. "Ze moeten een klap kunnen uitdelen om erger te voorkomen."