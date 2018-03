Helpdeskcriminelen aangepakt door overheid en bedrijfsleven

De man in dit voorbeeld werd zogenaamd gebeld door Microsoft. De oplichter vertelde dat er problemen waren met zijn computer en dat hij die op afstand kon oplossen. De man moest alleen een service-contract afsluiten. Even later was hij al zijn spaargeld kwijt. "Het enige wat ik hoefde te doen was een TAN-code invullen", zegt hij. "Dat heb ik gedaan."

6 miljoen euro schade

Vorig jaar werd in Nederland 2000 keer aangifte gedaan van helpdeskfraude. De schade is vaak een paar duizend euro, maar een enkeling is voor bijna een ton gedupeerd. Het grootste deel van de slachtoffers is ouder dan 50 jaar. In totaal maakten de oplichters 6 miljoen euro buit.

De overheid en de private partijen slaan nu de handen ineen om zulke fraude tegen te gaan. Volgens het Openbaar Ministerie bedreigen de criminelen het publieke vertrouwen in de cyberwereld en lopen bedrijven het risico op imagoschade.

Slimme software

Onder de bedrijven die meedoen zijn meerdere banken, softwarebedrijven als Microsoft en de telecomproviders KPN en VodafoneZiggo. Die zijn nodig omdat de oplichters, die vaak opereren vanuit India, technische snufjes hebben waarmee het lijkt alsof ze met een gewoon Nederlands netnummer bellen.

Ook wordt gedacht aan software die geknoei met rekeningen herkent of die waarschuwt als iemand wil internetbankieren terwijl op afstand wordt meegekeken. De komende tijd wordt vooral informatie uitgewisseld.