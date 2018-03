Hogeschool sluit geïmproviseerde gebedsruimte

De Hogeschool Rotterdam heeft ontdekt dat een hok in een van de schoolgebouwen werd gebruikt als gebedsruimte voor moslims. Daar was nooit toestemming voor gevraagd en gegeven. De directie heeft het hok afgesloten en de leerlingen die het hadden ingericht erop aangesproken.

In het blad van de Hogeschool staat dat de directie het hok onlangs ontdekte en dat niet duidelijk is hoelang het al werd gebruikt. De leerlingen hadden een scheidingswandje in het hok aangebracht, zodat jongens en meisjes gescheiden konden bidden.

De directie vindt die scheidingswand strijdig met de beginselen van de Hogeschool. Verder zijn er op enkele minuten lopen van het hok stilteruimtes waar de moslimleerlingen kunnen bidden, meisjes en jongens samen.