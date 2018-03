Meisje (15) in ziekenhuis na heroïnegebruik, vijf arrestaties

In een huis in Bergschenhoek heeft de politie begin februari twee meisjes van 14 en 15 gevonden die heroïne hadden gebruikt. Dat maakte de politie vandaag bekend. Het 15-jarige meisje moest worden gereanimeerd en lag korte tijd in het ziekenhuis.

Inmiddels zijn vijf verdachten tussen de 17 en 20 jaar aangehouden voor het dealen van drugs. Een van hen werd begin deze maand gearresteerd, maar loopt weer vrij rond. Hij is nog wel verdachte.

De vier anderen werden maandag aangehouden, in Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Apeldoorn. Er zijn drugs, telefoons en computers in beslag genomen, schrijft RTV Rijnmond.

De politie zegt dat ze niet vaak meemaakt dat zulke jonge kinderen heroïne gebruiken.