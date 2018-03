Ziekenhuis stuurt Dordtse ouderen sneller naar verpleeghuis

Het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht gaat ouderen sneller doorsturen naar een verpleeghuis. Daarmee moet onnodige bezetting van ziekenhuisbedden worden voorkomen.

Het gaat om ouderen die binnenkomen op de spoedeisende hulp maar die niet hoeven te worden opgenomen, zoals een verwarde patiënt die is gevallen maar niets heeft gebroken.

Proef

Het ziekenhuis neemt dit besluit na een proef van vijf maanden, waarbij intensiever werd samengewerkt met verpleeghuizen in de omgeving om snel een plek te vinden voor dit soort patiënten.

Tijdens de proefperiode kon tweederde van de 69 patiënten die zich zonder medische noodzaak op de eerste hulp meldden, direct worden doorverwezen naar een verpleeghuis. Het ziekenhuis noemt de proef geslaagd.

Het Albert Schweitzer Ziekenhuis is niet het enige ziekenhuis dat kampt met onnodige bezetting van ziekenhuisbedden door ouderen. In onder meer het Sint Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein en Utrecht loopt een soortgelijke proef. Ook in Rotterdam loopt een proef om ouderen sneller uit het ziekenhuisbed te krijgen.