Spanje rolt terreurnetwerk van kunstsmokkelaars op

In Spanje zijn twee mannen opgepakt die antieke kunst uit Libië smokkelden. De kunst kwam uit Grieks-Romeinse opgravingen in Cyrenaica, een gebied dat van 2011 tot 2016 in handen was van Islamitische Staat.

Met de arrestaties denkt de Spaanse politie een bende te hebben opgerold, die met de opbrengst van de smokkel Islamitische Staat steunde. De politie trof in Argentona in Catalonië onder meer een werkplaats aan waar ze de kunstvoorwerpen opknapten en een galerie waar ze de spullen verkochten. In beslag genomen zijn onder meer mozaïeken, sarcofagen en kunstvoorwerpen van Egyptische oorsprong.

Het is voor het eerst dat een netwerk wordt opgerold dat kunst smokkelt uit gebieden die in handen van moslimterroristen zijn. Een van de twee arrestanten is een expert in oude kunst. Hij bouwde sinds 2014 een netwerk op van leveranciers. In oktober 2016 kwamen de autoriteiten de smokkel op het spoor doordat er fouten waren gemaakt in de importregistratie.