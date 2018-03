Russische ambassadeur: Nederland zal gevolgen uitzettingen merken

De Russische ambassadeur in Nederland waarschuwt voor tegenmaatregelen op het uitzetten van twee Russische diplomaten. In een interview met het programma EenVandaag zegt Alexander Sjoelgin dat de Russisch-Nederlandse relatie al niet op z'n best is. "En die gaat er waarschijnlijk nog verder onder lijden."

"Het is duidelijk dat we deze onvriendelijke stappen van de Nederlandse regering niet onopgemerkt aan ons voorbij laten gaan en we gaan op één of andere manier reageren", zegt Sjoelgin. Hij zegt verder dat het niet duidelijk is op wat voor manier dat gebeurt, maar dat het "zeker een vorm van vergelding zal zijn".