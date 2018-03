Catalaanse oud-minister meldt zich bij Schotse politie

Een voormalige minister uit Catalonië die wordt gezocht door de Spaanse justitie, heeft zich gemeld bij een politiebureau in Edinburgh. Tegen de 61-jarige Carla Ponsati, die eerder minister van Onderwijs was in Catalonië, loopt een internationaal arrestatiebevel omdat Madrid haar beschuldigt van rebellie.

Ponsati zal zich verzetten tegen uitlevering aan Spanje, en wil op borgtocht vrijgelaten worden in afwachting van haar ondervraging, liet haar advocaat weten. De voormalige bewindsvrouw, die inmiddels doceert aan een Schotse universiteit, is ervan overtuigd dat ze geen eerlijk proces krijgt in Spanje.

Aanhouding Puigdemont

Ponsati's stap volgt op de aanhouding, afgelopen zondag, van de Catalaanse oud-regiopresident Carles Puigdemont in Duitsland. Hem worden rebellie, opruiing en misbruik van publiek geld ten laste gelegd. Buiten Ponsati en Puigdemont is de Spaanse justitie op zoek naar nog vier Catalaanse politici die eind oktober 2017 naar het buitenland vluchtten om aan arrestatie te ontkomen.

Ze waren allen betrokken bij het door Madrid als illegaal bestempelde referendum over Catalaanse onafhankelijkheid. Ze kunnen in Spanje tot 25 jaar cel opgelegd krijgen.

Ponsati is een crowdfundingactie begonnen om haar juridische kosten te kunnen betalen. In Schotland bestaat veel sympathie voor het separatisme, de Schotten hielden vier jaar geleden zelf nog een referendum over afscheiding van het Verenigd Koninkrijk. 55 procent van de kiezers stemde tegen, waarmee onafhankelijkheid voorlopig van de baan is.