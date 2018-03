'Asbest in make-up is zorgwekkend, gooi producten weg'

Deze soort asbest, tremoliet, zit in de talk die in de poeders is verwerkt. Bij de winning van het mineraal talk kan per ongeluk ook asbest mee worden opgegraven. De verboden stof belandt op die manier uiteindelijk in poeders en andere make-up. De verontreiniging is niet geconstateerd door Claire's en dus zijn de producten met asbest op de markt terechtgekomen.

Na signalen uit de Verenigde Staten over asbest in make-up waarschuwden David de Vreede van het Comité Asbestslachtoffers en EenVandaag eind december vorig jaar de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Die besloot na overleg met de Amerikaanse collega's van de FDA geen actie te ondernemen.

De inspectie onderzocht later wel make-up, maar keek daarbij volgens het Comité naar producten zonder talk, zoals lipgloss. Ook werden verkeerde onderzoekstechnieken gebruikt. In februari concludeerde de inspectie vervolgens dat er geen asbest in de onderzochte make-up zat.

Tóch asbest

Na onder meer Kamervragen van SP en GroenLinks aan staatssecretaris Van Veldhoven van VWS en nieuwe signalen uit de VS kwam het tot nog een onderzoek, waarna is vastgesteld dat twee producten van Claire's toch asbest bevatten. Het Comité Asbestslachtoffers is blij dat dit nu duidelijk is, maar is niet te spreken over de handelwijze van de NVWA, de inspectie en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Intussen heeft staatssecretaris van Veldhoven aangedrongen op een alomvattend onderzoek naar talk in cosmeticaproducten en gaat het RIVM bekijken of er in het belang van de volksgezondheid nog meer stappen moeten worden ondernomen. Het Comité Asbestslachtoffers en EenVandaag hebben ook een eigen onderzoek naar asbest in make-up gedaan. De resultaten daarvan worden deze week verwacht.