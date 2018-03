Werkstraf voor Oostenrijker na veroorzaken dodelijk ongeval met boot

Een man uit Oostenrijk is door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot een werkstraf van 200 uur voor het veroorzaken van een dodelijk bootongeluk in Ouderkerk aan de Amstel. Er was 240 uur geƫist.

De man was vorig jaar juni met vrienden op vakantie in Nederland en wilde met hen van Vinkeveen naar Amsterdam varen. Ze huurden een boot waarvoor geen vaarbewijs nodig was.

De 51-jarige Oostenrijker bestuurde voor het eerst een boot en hij was onder invloed van alcohol; hij zei dat hij drie halve liters bier had gedronken.

Bekneld

In Ouderkerk aan de Amstel ging het mis; de man voer te hard naar een brug en schatte de hoogte verkeerd in. Een 68-jarige vriend van hem raakte bekneld tussen de boot en de brug en overleed.

De rechters in Amsterdam hebben bij het opleggen van de straf rekening gehouden met het feit dat de Oostenrijker zijn leven lang het verlies van zijn vriend moet meedragen.