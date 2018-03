Kremlin: Britse geheime dienst zat mogelijk achter gifaanval

Wellicht zat de Britse geheime dienst zelf achter de gifgasaanval op de voormalige Russische dubbelspion en diens dochter in Salisbury. Dit stelt het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Londen zegt juist dat Rusland achter de vergiftiging zit, omdat die is uitgevoerd met een gifgas dat in de voormalige Sovjet-Unie werd geproduceerd.

Uit solidariteit met de Britse regering hebben meer dan twintig landen Russische diplomaten uitgezet als represaillemaatregel. In totaal hebben ruim 130 diplomaten hun koffers moeten pakken om terug te keren naar Rusland.

Lompe maatregelen

Het Kremlin ontkent iedere betrokkenheid bij de aanval op de ex-spion en noemde de massale uitzetting eerder "lomp". Buitenlandse Zaken in Moskou wijst vandaag met de beschuldigende vinger naar de Britse inlichtingendienst.

Kort na de gifaanval suggereerde Moskou al dat het gifgas mogelijk uit een Brits laboratorium afkomstig was.

Het Britse onvermogen om met harde bewijzen te komen over de Russische betrokkenheid bij de zaak-Skripal, duidt erop dat de hele affaire een omvangrijke politieke provocatie is, zegt de woordvoerder.

Tegenreactie in voorbereiding

Rusland komt nog met "gepaste tegenmaatregelen" voor de uitzetting van het diplomatieke personeel, heeft de voorzitter van het Hogerhuis bekendgemaakt. "Zonder twijfel zal Rusland evenredig reageren en met overeenkomstige aantallen diplomaten", zei ze.

Sergej Skripal en zijn dochter liggen nog altijd in kritieke maar stabiele toestand in een Brits ziekenhuis. Monsters van het gebruikte gifgas zijn naar internationale laboratoria gestuurd voor onderzoek. Het is nog onduidelijk wanneer het resultaat daarvan bekend wordt gemaakt.