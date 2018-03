Man steekt in Amsterdam drie voorbijgangers neer

Een man (32) uit Apeldoorn heeft gisteravond in korte tijd drie mensen neergestoken in de Amsterdamse wijk De Baarsjes.

Hij sprong rond 23.00 uur in de Jan Evertsenstraat voor een snorfietser en zei dat het slachtoffer de snorfiets aan hem moest afstaan. Toen die persoon weigerde, trok de man een mes en stak de snorfietser neer. Die bleef gewond op straat liggen.

Kort daarna deed de dader dit opnieuw bij een andere snorfietser. Ook het tweede slachtoffer moest van hem de snorfiets afstaan en weigerde dit. Daarop werd ook deze persoon neergestoken. Dit slachtoffer kon op eigen kracht naar het ziekenhuis rijden.

Auto afstaan

De man richtte zich daarna op een automobilist; die moest zijn auto afstaan. Toen de bestuurder weigerde, werd ook deze persoon neergestoken. De dader ging ervandoor en liet het slachtoffer gewond achter.

Via bewakingscamera's ontdekte de politie waar de dader zich bevond. Hij werd in de Witte de Withstraat - in dezelfde buurt - aangehouden. De politie heeft ook het vermoedelijk gebruikte mes op straat gevonden. De slachtoffers zijn allen buiten levensgevaar, schrijven AT5 en NH Nieuws.

De verdachte zit nog vast, de politie doet onderzoek naar de zaak.