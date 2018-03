Belastingfraudeur opgepakt die voor 700.000 euro sjoemelde

In een belwinkel in Rotterdam is een man opgepakt die voor ruim 700.000 euro aan belastingfraude zou hebben gepleegd. Volgens de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) vulde hij sinds 2012 aangiftes in voor anderen en voerde hij valse aftrekposten op.

De man sprak met zijn klanten af in de belwinkel. Daar vulde hij tegen betaling hun belastingaangiftes in. Om extra geld terug te krijgen van de Belastingdienst, zou er zijn gesjoemeld met ziektekosten en giften. Hij vulde de afgelopen jaren ruim 3300 aangiftes in, zegt de FIOD. Of er bij al die aangiftes is gerommeld, is niet bekend.

Altijd controleren

De FIOD kwam hem op het spoor via de Belastingdienst. Het is niet bekend of de mensen van wie hij de aangifte invulde wisten van de fraude. "We zijn nu druk bezig met het horen van getuigen", laat de FIOD weten. De man stond bij de Belastingdienst niet geregistreerd als belastingadviseur.

De opsporingsdienst benadrukt dat mensen altijd de ingevulde aangifte moeten controleren voordat hij wordt verstuurd. Als een aangifte niet klopt, moeten mensen geld terugbetalen en kunnen ze een boete krijgen.