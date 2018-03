Frankrijk herdenkt agent die zijn leven gaf voor gijzelaar

Het respect en de bewondering voor de moed van Beltrame wordt door veel Fransen gedeeld. Bij politiebureaus overal in het land zijn bloemen voor hem neergelegd en de plechtigheid in Parijs wordt door twaalf tv-kanalen live uitgezonden.

Macron zei eerder al dat de 44-jarige agent en oud-militair heldhaftig had gehandeld door vrijdag vrijwillig de plaats in te nemen van een gewonde vrouw, die in een supermarkt in Trèbes door een terrorist in gijzeling werd gehouden.

Deze 25-jarige aanhanger van IS schoot Beltrame onder meer in de hals. Omdat Beltrame zijn telefoon had aangezet, hoorde de politie dat, bestormde het pand en schoot de IS'er dood. Beltrame stierf kort daarna aan zijn verwondingen.