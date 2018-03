NS: vertraging, uitval bij hsl voorlopig niet opgelost

Doordat er in april nog meer treinen op de hogesnelheidslijn gaan rijden, blijft de HSL last houden van vertragingen en uitval, meldt de NS. De introductie van de Eurostar (Amsterdam - Londen) en de Intercity Brussel, begin volgende maand, betekent dat er dagelijks 246 treinen over het HSL-spoor gaan rijden. Zonder ingrijpende aanpassingen aan het spoor zal de hsl blijven kampen met problemen, is de conclusie van een onderzoek naar de prestaties van de spoorlijn dat in opdracht van NS en ProRail is gedaan.

"De rek is uit het systeem", schrijven de onderzoekers. Zowel de treinen als de infrastructuur moeten aangepast worden om de punctualiteit te verbeteren. De NS schrijft dat er een 'systeemsprong' nodig is: zo krijgt de machinist op het huidige tracé te maken met een veelheid aan stroomspannings- en veiligheidssystemen. Het zijn ontwerpfouten die alleen met grootscheepse investeringen kunnen worden aangepakt, aldus de NS.

Hoofdpijndossier

De hogesnelheidslijn die van de Randstad naar Antwerpen loopt, is een hoofdpijndossier voor de NS. De kosten van de aanleg vielen met 7,2 miljard euro veel hoger uit dan gepland. De aanschaf van de Italiaanse Fyra-treinen bleek een miskoop: veertig dagen nadat de eerste Fyra over de hsl reed, werd de trein alweer van het spoor genomen vanwege ernstige defecten. Daarmee liepen de kosten op tot bijna 11 miljard euro.

Hoeveel de nieuwe aanpassingen aan het hsl-spoor gaan kosten, is onduidelijk. ProRail-topman Eringa zegt tegen NRC: "Dat kan zo een paar honderd miljoen zijn".