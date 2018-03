Wekdienst 28/3: eerste trein op noordelijkste spoor en rouw in Rusland

Ga je op pad? Bekijk hier het overzicht van de files en wegwerkzaamheden en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Premier Rutte is in New York omdat ons land nog een paar dagen, tot 1 april, voorzitter is van de VN-Veiligheidsraad.

In Rusland is door President Poetin een dag van nationale rouw uitgeroepen, na het drama in de Siberische stad Kemerovo, waar bij een brand 64 mensen omkwamen.

Deze ochtend rijdt voor het eerst een trein over de noordelijkste spoorverbinding van ons land. Vanaf 08:52 uur rijdt de trein van Roodeschool naar Eemshaven.

Wat heb je gemist?

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is inderdaad naar Peking gereisd voor een ontmoeting met de Chinese president Xi Jinping. Er werd sinds zondag al gespeculeerd over het bezoek, maar hard bewijs was er niet. Inmiddels is Kim weer terug in Noord-Korea. Wat er precies is besproken, is niet bekendgemaakt. Maar volgens het Noord-Koreaanse staatspersbureau zijn de leiders het met elkaar eens dat ze gebaat zijn bij een goede relatie.