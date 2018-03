Lang leven vooral door langlevende moeder

Een lang leven is vooral te danken aan een extreem langlevende moeder. Dat concluderen wetenschappers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), onder wie hoogleraar moleculaire epidemiologie Eline Slagboom en promovendus Niels van den Berg. Ze presenteren hun onderzoeksresultaten in het wetenschappelijke tijdschrift The Journal of Gerontology: Biological Sciences.

De onderzoekers volgen al jaren 421 families waarvan meerdere leden ouder zijn geworden dan 90 jaar. De in totaal 944 extreem langlevende mannen en vrouwen werden niet alleen ouder dan personen die in hetzelfde jaar waren geboren, ze werden gezonder oud en werden ook pas later getroffen door ouderdomsziektes.

Mitochondriaal dna

Uit een nieuwe analyse blijkt dat met name de moeders de lange levensduur doorgeven aan hun kinderen, en niet de vaders. Een verklaring daarvoor is dat extreem langlevende moeders een gezonder lichaam hadden en daarom grotere en gezondere kinderen kregen dan andere moeders. De onderzoekers hadden verwacht dat ook de vader een rol daarbij zou spelen, maar dat blijkt niet het geval.

Dat de overerving van een lang leven vooral via de moeder verloopt, sluit volgens de onderzoekers ook aan bij het idee dat de aanleg daarvoor is vastgelegd in het zogeheten mitochondriale dna. Dat dna krijgt een kind alleen van de moeder, en niet zoals het andere dna van moeder én vader.

Heilige graal

De bevinding brengt volgens de wetenschappers het verouderingsonderzoek een stapje dichterbij de heilige graal: het achterhalen van de genen voor een lang leven.

"Wij weten nu nog preciezer wiens genen we in kaart moeten brengen om uit te vinden hoe het komt dat mensen extreem oud, maar ook vooral gezond oud worden", aldus Slagboom.