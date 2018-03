Werkstraf voor hoge militair uit Nieuwleusen die ton witwaste

Een hoge militair en zijn vrouw uit Nieuwleusen zijn veroordeeld voor het witwassen van zo'n 100.000 euro. Ze kregen drie maanden voorwaardelijke celstraf en een taakstraf opgelegd.

De 57-jarige man, een leidinggevende bij de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, kwam in beeld tijdens een onderzoek naar de inkoop van drugs voor een coffeeshop in Zwolle. De militair was te zien op beelden van een opgehangen camera bij de woonwagen van de hoofdverdachte in dat onderzoek. Hij leverde tassen bij de woonwagen af en kreeg een enveloppe terug.

Sterke henneplucht

Vervolgens werd het huis van de man en zijn 59-jarige vrouw doorzocht. In de schuur bij de woning hing een sterke henneplucht en de politie vond spullen die gebruikt worden voor hennepteelt.

Het stel ontkende ook maar iets met drugs te maken te hebben. De tienduizenden euro's aan contanten die ze de laatste jaren op hun rekening stortten, waren volgens het paar afkomstig van de verkoop van antiek. Ook zeiden ze geregeld geld hebben gekregen van de familie van de vrouw.

De militair is sinds zijn aanhouding in 2015 geschorst, schrijft RTV Oost. Vermoedelijk start het ministerie van Defensie na deze uitspraak een ontslagprocedure.