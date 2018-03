Zorgaanbieder Carinova trekt omstreden verzuimprotocol in

Zorgorganisatie Carinova trekt per direct het bekritiseerde nieuwe verzuimprotocol in. Zieke werknemers moesten zelf vervanging regelen, en werden verplicht hun dagen later in te halen.

Na overleg tussen onder meer de vakbonden, de ondernemingsraad en het bestuur van de instelling zijn de nieuwe regels ingetrokken "Het is nooit de bedoeling van Carinova geweest om in strijd te handelen met de wet- en regelgeving", staat in een verklaring.

Op vrijdag 6 april overleggen de betrokken partijen over een nieuw ziektebeleid. Bij Carinova werken 3200 mensen. Het bedrijf is actief in Deventer en omstreken.

Ophef

Het nieuwe verzuimprotocol leverde vorige week een storm van kritiek op. Volgens de vakbonden en andere belangenorganisaties handelde de zorgaanbieder in strijd met de wet. Zij stuurden een brandbrief naar Carinova, waarin ze eisten dat de regels werden aangepast.

Ook in de Tweede Kamer werd verontwaardigd gereageerd. Meerdere Kamerleden vroegen minister Wouter Koolmees (D66) van Sociale Zaken om opheldering.

Overleg

De vakbonden zeggen dat ze meer meldingen hebben gekregen van werknemers over soortgelijke situaties. Vakbond CNV heeft daarom een meldpunt geopend.

"We willen inventariseren of dit een breder probleem is", zegt voorzitter CNV Zorg & Welzijn Jan de Vries. "Onze grote zorg is dat er veel meer werkgevers zijn die emotionele druk uitoefenen op zieke mensen, door uitspraken als 'ziek zijn is een keuze'."

Dat beaamt Wim van der Hoorn, bestuurder van FNV Zorg & Welzijn. "Bij veel zorgorganisaties is er een grote sociale controle op ziek zijn. Dat moet veranderen."