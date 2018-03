'Zuckerberg wil getuigen voor Amerikaans Congres'

Facebook-topman Mark Zuckerberg gaat het Amerikaanse Congres uitleg geven over het Cambridge Analytica-schandaal. Volgens CNN zal hij binnen een paar weken getuigen in een hoorzitting.

Amerikaanse politici hadden Zuckerberg al herhaaldelijk opgeroepen om voor het Congres te verschijnen, maar daar ging de oprichter van Facebook de afgelopen weken niet op in.

Groot-Brittanniƫ

Eerder vandaag sloeg Zuckerberg een uitnodiging van het Britse parlement nog af om vragen te beantwoorden over het privacyschandaal. Premier May zei daarop dat ze hoopt dat Zuckerberg inziet hoe belangrijk veel mensen de kwestie vinden. Facebook stuurt nu iemand anders naar Londen voor de hoorzitting in het Britse parlement.

Facebook is verder onder vuur komen te liggen nadat bekend was geworden dat het bedrijf Cambridge Analytica de gegevens van 50 miljoen Facebookgebruikers in handen heeft gekregen. Het data-analysebedrijf gebruikte de gegevens voor politieke campagnes.