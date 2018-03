Celstraf voor jongen (14) die zijn moeder neerstak

Een 14-jarige jongen die vorig jaar zijn moeder neerstak in Den Bosch, is veroordeeld tot 360 dagen jeugddetentie, waarvan 170 dagen voorwaardelijk. De tiener moet nog tien dagen zitten. De rest van zijn straf heeft hij in voorarrest al uitgezeten. Volgens Omroep Brabant kon de jongen het niet verkroppen dat zijn moeder van zijn vader wilde scheiden.

De familie is afkomstig uit Afghanistan. De vrouw werd in september neergestoken in haar woning. Zij zegt dat haar zoon haar aanviel met een mes, maar de advocaat van de jongen zegt dat hij uit noodweer handelde omdat zijn moeder met een mes voor hem stond.

Volgens de rechter is er geen bewijs voor de verklaring van de jongen. Daar komt bij dat de verklaring van de vrouw wordt ondersteund door getuigen. Zij hebben gezegd dat de deur naar de woning open was en dat de vrouw op haar rug in het halletje lag. De jongen zou met een mes in zijn hand bovenop haar hebben gezeten en hij maakte "stekende bewegingen".

Milt en middenrif geperforeerd

De vrouw was zwaargewond. Haar milt en middenrif waren geperforeerd en ze had een klaplong. De jongen is veroordeeld voor poging tot doodslag.

Hij stak zijn moeder neer uit eerwraak. De jongen verklaarde bij de politie dat zijn moeder volgens de Afghaanse tradities geen initiatief had mogen nemen om te scheiden van zijn vader. Die mening is hem volgens de rechtbank opgedrongen door de vader.

Eerder werd de vader van de jongen al veroordeeld tot een jaar cel, omdat hij een paar weken voor de steekpartij de toen 13-jarige jongen en zijn broertje had meegenomen naar het buitenland.