Brit krijgt levenslang voor racistische aanval

In Groot-Brittannië is een man tot levenslang veroordeeld omdat hij vorig jaar bewust is ingereden op een Somalische vrouw. Volgens de rechter deed hij dat omdat zij islamitische kleding droeg.

De 47-jarige vrouw, Zaynab Hussein, liep door de aanslag in Leicester blijvend letsel op. Het is de vraag of ze ooit weer kan lopen.

Aanslag

Het incident was op 20 september, vijf dagen na de bomaanslag op een metro in Londen, waarbij 22 mensen gewond raakten. De verantwoordelijkheid voor de aanslag werd opgeëist door IS.

Volgens het Britse Openbaar Ministerie besloot de 21-jarige dader, Paul Moore, wraak te nemen op moslims. Hij stapte daarom in zijn auto en reed rond tot hij iemand met een hoofddoek zag. Nadat hij de Somalische had aangereden, draaide Moore om en reed hij over de vrouw heen.

Toen de man er na de aanrijding vandoor ging, zag hij een Somalisch meisje (12) met een hoofddoek lopen. Hij probeerde ook haar te scheppen met zijn auto, maar dat mislukte.

Bang

Hussein zegt dat haar leven overhoop is gegooid door de aanrijding. "Ik kan niet meer de moeder voor mijn kinderen zijn die ik vroeger was", zei ze in een verklaring in de rechtbank. Hussein vertelde dat ze door het incident elke dag bang is dat haar kinderen worden aangereden.

Doordat ze niet meer kan lopen, is ze haar baan als schoonmaakster kwijtgeraakt. Haar gezin is daardoor financieel in de problemen gekomen.

De dader erkent dat hij achter het stuur van de auto zat, maar hij spreekt tegen dat hij heeft geprobeerd om mensen te vermoorden. Moore is veroordeeld tot levenslang, maar komt na 20 jaar in de gevangenis in aanmerking voor vrijlating.