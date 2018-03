Drukste avondspits van het jaar door regen en ongelukken

De avondspits is de drukste spits van het jaar tot nu toe en dat is te wijten aan de regen en vele ongelukken. Op diverse plaatsen in de Randstad staat het verkeer vast, vooral bij Utrecht en Rotterdam. Om 17.40 uur stond er 927 kilometer file, meldt de ANWB.

Op 16 januari, toen het sneeuwde, stond in de ochtendspitsfile 860 kilometer. Dat was tot nu toe de ergste spits.

Een van de knelpunten nu is Europoort, waar een ongeluk gebeurde met twee vrachtwagens. Op de A27 van Breda richting Gorinchem is bij Werkendam de linkerrijstrook dicht, na een aanrijding waarbij vijf auto's waren betrokken.

In maart is het vaak druk op de wegen omdat er dan weinig mensen op vakantie zijn en het vaak slecht weer is.