Jonge Rotterdamse kinderen krijgen winkelverbod van een jaar

Zes jongens in de leeftijd van 8 tot 12 jaar mogen een jaar lang niet meer in de winkels aan het Ambachtsplein in Rotterdam komen. De kinderen hebben afgelopen tijd onder meer met sneeuw en vuurwerk gegooid en ze haalden winkelrekken leeg. "De jongens hebben zich absurd gedragen", zegt een politiewoordvoerder tegen RTV Rijnmond.

De problemen spelen al een tijdje. "Winkeliers werden er gek van", zegt de politiewoordvoerder. Wie de jonge Rotterdammers durfde aan te spreken, kreeg van alles naar het hoofd geslingerd. Er zijn onder meer gesprekken geweest met Bureau Halt, de gemeente en hun ouders. Ze mogen alleen nog met hun ouders in de winkels aan het Ambachtsplein komen.

Naast het winkelverbod mogen de zes, en nog drie andere kinderen, de komende maanden ook niet meer in het jongerencentrum in de buurt komen.

De gemeente probeert ook nog een gebiedsverbod voor de jongens te krijgen. "Ze mogen niet in de winkels komen, maar wel op het plein hangen. Dat brengt ook niet veel goeds met zich mee", zegt de politie.