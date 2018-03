NAVO beperkt aantal Russen bij hoofdkwartier in Brussel

De NAVO heeft zeven stafleden van de Russische delegatie bij het bondgenootschap de deur uitgezet. Drie Russen die een accreditatie hadden aangevraagd, krijgen die niet. Het aantal leden van de Russische missie bij de NAVO wordt daarmee beperkt van dertig tot twintig, heeft secretaris-generaal Stoltenberg laten weten.

De stap volgt op het uitzetten van Russische diplomaten door diverse landen na de zenuwgas-aanslag op de voormalige dubbelagent Sergej Skripal in het Engelse Salisbury. Volgens de Britten zitten de Russen er zeer waarschijnlijk achter en die conclusie is overgenomen door de EU en de VS.

'Eerste aanval met gifgas in NAVO-gebied'

Stoltenberg zei dat de NAVO hiermee een duidelijke boodschap wil afgeven aan Rusland en dat het om een brede, sterke en gecoördineerde respons gaat van de lidstaten. Gisteren zei hij al dat alle 29 lidstaten één blok vormen en solidair zijn met het Verenigd Koninkrijk.

De secretaris-generaal herhaalde dat het de eerste aanval met gifgas is in NAVO-gebied en hij noemde het een onacceptabele en gevaarlijke actie van Rusland.

Stoltenberg zei verder dat het beleid van de NAVO ten aanzien van Rusland hetzelfde blijft en dat de NAVO de dialoog wil voortzetten.