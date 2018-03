Arrestatie na vondst explosief materiaal in Duitse appartementen

In Schweinfurt in de Duitse deelstaat Beieren is in een appartementencomplex de hoogst explosieve stof TATP gevonden. In totaal vond de politie 30 liter gevaarlijke chemicaliën, geschikt voor het maken van explosieven. De spullen waren opgeslagen in een aantal appartementen en kelderboxen.

Een 35-jarige Duitse man is aangehouden. Hij heeft inmiddels bekend dat de chemicaliën van hem zijn. Drie andere verdachten zijn aangehouden, maar inmiddels weer vrijgelaten.

De politie vond de explosieven bij de ontruiming van het complex. Daarin was ook een daklozenopvang gevestigd. De verdachte woonde in het complex, maar niet in de opvang.

Drukgolf

De stoffen zijn gisteren in een weiland in de buurt van het complex onschadelijk gemaakt. De explosie veroorzaakte een grote drukgolf die enkele honderden meters verderop nog duidelijk voelbaar was.

Omdat TATP erg instabiel is en gemakkelijk ontploft, werden honderd omwonenden van tevoren door de politie geëvacueerd en ondergebracht in noodonderkomens.

Wat de 35-jarige verdachte met de explosieven van plan was, is niet bekend. Het Openbaar Ministerie in Beieren onderzoekt nog of bijvoorbeeld terrorisme het motief is.