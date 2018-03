'Concurrenten van AkzoNobel moeten over hun schouder kijken; wij komen eraan!'

Werknemers bij de chemietak van AkzoNobel kunnen blij zijn met hun nieuwe eigenaar. Verkoop aan investeringsmaatschappijen Carlyle en GIC levert eerder meer banen op dan minder, denkt de ondernemingsraad van AkzoNobel.

"Er lagen uitbreidingsplannen voor het chemie-onderdeel waar veel geld voor nodig was", zegt OR-voorzitter Steven Leijenaar. "We hebben nu een partner die voldoende geld heeft om te investeren."

Het hoofdkantoor van de chemietak blijft in Nederland. "Wij blijven daardoor in ieder geval gesprekspartner van de directie, dat is een prettig idee. En de medewerkers hoeven niet te verhuizen naar het buitenland."

Sprinkhanen

De verkoop van de chemietak, ongeveer een derde van AkzoNobel, was onderdeel van het plan om het bedrijf te beschermen tegen belager PPG. De Amerikaanse concurrent wilde het bedrijf kopen. AkzoNobel stelde z'n aandeelhouders tevreden met de belofte de chemietak te verkopen en de opbrengt, ruim 10 miljard euro, grotendeels aan de beleggers uit te keren.

Over investeringsmaatschappijen wordt wel eens gesproken als sprinkhanen die bedrijven leegroven. Daarvan is hier geen sprake, belooft AkzoNobel-topman Thierry Vanlancker in een interview met de NOS.

"Carlyle is een van de grote fondsen in de wereld. Het zijn mensen die investeren, die waarde creƫren, mogelijk met later een beursgang voor het onderdeel. Het zijn absoluut geen sprinkhanen." Volgens hem is de deal voor iedereen goed, voor het bedrijf en de werknemers. "Het onderdeel krijgt nu de volle mogelijkheid te groeien."

Lekker hapje

Nu er een koper voor de chemietak is gevonden en het verfbedrijf dus kleiner wordt, is AkzoNobel niet een nog lekkerder hapje voor concurrenten, denkt de topman. "Lekker zijn we zeker, maar geen hapje. We zijn een van de top-3 spelers ter wereld", aldus Vanlancker.

"We kunnen ons nu meer richten op onze verven en lakken en daardoor zijn we sterker. Nu moeten anderen misschien over de schouder kijken. Wij komen eraan!"