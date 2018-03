Man stuurt vriendin vrijwel naakt de straat op met bordje 'hoer'

Een man uit Arnhem heeft vandaag anderhalf jaar cel tegen zich horen eisen voor het vernederen en mishandelen van zijn vriendin. Hij zou de vrijwel naakte vrouw bont en blauw de straat op hebben gestuurd met om haar nek een bord waarop 'hoer' stond geschreven.

Dat gebeurde in juli 2014 bij haar flat in Hoogeveen. Het slachtoffer droeg alleen een onderbroek. Volgens een buurtbewoonster zat de vrouw onder de blauwe plekken en trilde ze helemaal. De buurvrouw belde daarop de politie, schrijft RTV Drenthe.

43 verwondingen

De 32-jarige Arnhemmer verklaarde tegenover de politie dat de vrouw van de trap was gevallen. Agenten zagen angst in de ogen van de vrouw en besloten met haar alleen te spreken. Toen vertelde ze dat de man haar al een maand stelselmatig mishandelde.

Het stel was net drie maanden samen. De vrouw bleek 43 verwondingen over haar hele lichaam te hebben, waaronder een gebroken ruggenwervel.

Straffen

De officier van justitie zei voor de rechtbank in Assen dat het "uitermate vernederend" is wat de vrouw is aangedaan. De Arnhemmer ontkent alles. In de rechtszaal zei hij dat een buurman zijn ex had mishandeld.

De reden dat hij haar naakt de straat op stuurde, was volgens hem omdat ze met diezelfde buurman was vreemdgegaan. "Vrouwen die vreemdgaan, moeten gestraft worden", verklaarde de verdachte. Volgens de vrouw is ze niet vreemdgegaan.

Veelpleger

De man, een veelpleger, zit op dit moment een celstraf van twee jaar uit. Naar eigen zeggen heeft hij al de helft van zijn leven in de cel doorgebracht, vooral voor diefstallen.

Dat de behandeling van de mishandelingszaak vier jaar op zich liet wachten, heeft ermee te maken dat de man drie keer van advocaat wisselde. Ook was hij een tijdje onvindbaar. Er is geen psychisch onderzoek gedaan, de man weigert mee te werken.