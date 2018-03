Omstreden imam 'zeer nauwlettend' in de gaten gehouden

Minister Grapperhaus zegt dat de omstreden imam Fawaz Jneid "zeer nauwlettend" in de gaten wordt gehouden. Al zijn uitspraken worden "tegen het Wetboek van Strafrecht gehouden, en dan met name tegen artikel 137d dat over haatzaaien gaat".

"Tot nu toe blijft hij net, maar dan ook net, binnen de grenzen", zei minister Grapperhaus, die het frustrerend vindt dat hij niets kan doen tegen de "verwerpelijke" en 'walgelijke" uitspraken van de imam. "Hij zoekt de grenzen van de vrijheid van meningsuiting en beweegt zich langs de scherpe randen van wat wel en niet is toegelaten."

Grapperhaus was naar het vragenuur in de Tweede Kamer geroepen omdat de imam de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb een afvallige moslim zou hebben genoemd. Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding Schoof zei gisteren in Nieuwsuur al dat het lastig is om de man strafrechtelijk bij de lurven te pakken.

Virtueel gebiedsverbod

De minister van Justitie en Veiligheid herhaalde dat vandaag in de Tweede Kamer. Hij vindt dat de uitspraken van de imam "bijdragen aan een anti-democratisch en onverdraagzaam klimaat" en vreest dat die aanslaan bij radicale jongeren, die daardoor een terroristische dreiging kunnen gaan vormen. Maar tot nu toe staat Grapperhaus met lege handen.

De imam heeft sinds augustus een gebiedsverbod, waardoor hij niet meer in een aantal wijken in Den Haag mag komen. Dat is in januari met zes maanden verlengd.

De Kamer vroeg of hij ook niet een virtueel gebiedsverbod voor Facebook zou kunnen krijgen, waar hij veel van zijn preken uitzendt. Grapperhaus zei dat dit volgens de huidige regels niet kan en dat de wet alleen in overleg met de Kamer kan worden aangepast. Hij wil er wel met de Tweede Kamer mee aan de slag. Hij zei het heel onbevredigend te vinden dat hij strafrechtelijk gezien niet kan optreden.

Volgens Grapperhaus wordt er goed over het welzijn van Aboutaleb en zijn naasten gewaakt. De Rotterdamse burgemeester wordt al een poosje beveiligd.