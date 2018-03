Rapport: brandweer was twee uur te laat na aanslag Manchester

De Britse brandweer heeft niet adequaat gereageerd na de aanslag op een concertzaal in Manchester, blijkt uit een evaluatie. Bij de aanslag kwamen in maart vorig jaar 22 mensen om het leven bij een concert van de Amerikaanse zangeres Ariana Grande.

Door miscommunicatie waren brandweerlieden pas ruim twee uur na de explosie ter plaatse, staat in het rapport. In de buurt van de concertzaal zijn twee brandweerkazernes, maar de medewerkers op die locaties werden eerst naar een overlegpunt gestuurd, enkele kilometers verderop.

De angst was dat er nog een gewapende terrorist op vrije voeten was en de brandweer zijn werk niet veilig kon doen. Later bleek dat het om een zelfmoordaanslag ging. Door dit misverstand ontbrak een belangrijk team van hulpverleners, stelt de commissie die het optreden van de diensten evalueerde.

Misverstanden

Toen de brandweerlieden eenmaal bij de concertzaal waren, konden ze niet in het getroffen gebied komen door misverstanden tussen de betrokken hulpdiensten. Een geluk was dat medische hulpverleners eerder op de plek van de aanslag waren en slachtoffers konden helpen.

De commissie heeft ook kritiek op Vodafone. De provider beheert een Brits netwerk voor noodgevallen, maar juist op de avond van de aanslag werkte dit systeem niet goed. De netwerkproblemen leidden tot onrust onder familieleden die na de aanslag geliefden probeerden te bereiken.

Lof voor burgers

In het rapport wordt het optreden van omstanders en de Britse spoorwegpolitie juist geprezen. Zij hebben ongelooflijke compassie en moed getoond, vindt de commissie. Ook agenten en ambulancemedewerkers waren snel op de plek van de aanslag, blijkt uit de evaluatie. Gewapende politiemensen bewaakten de hulpverleners die de slachtoffers hielpen.

De commissie sprak in de nasleep van de aanslag met nabestaanden. Die klaagden erover dat ze werden lastiggevallen door Britse journalisten. Zo zouden fotografen stiekem foto's hebben genomen van mensen die te horen kregen dat hun geliefden om het leven waren gekomen.