Scotland Yard blijft zoeken naar Madeleine McCann

Het meisje, veelal 'Maddie' genoemd, verdween op 3 mei 2007 tijdens een vakantie in het Portugese Praia da Luz; ze was toen 3 jaar. Ze lag in een appartementencomplex van een resort in bed toen iemand haar meenam. Haar ouders zaten op dat moment iets verderop te eten in een tapasbar. Ze gingen enkele keren kijken, en bij de derde keer zag de vader dat Maddie niet meer in haar bedje lag.

In 2013 werden vier verdachten geïdentificeerd, maar nadat ze waren verhoord door de Portugese en Britse politie gebeurde er niets meer. In mei vorig jaar, tien jaar na haar verdwijning, zei de politie dat er 40.000 documenten waren bestudeerd en meer dan 600 individuen in het onderzoek waren meegenomen.