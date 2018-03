Na tien jaar blindheid weer licht zien door 'bionisch oog'

Sinds een aantal jaren zag ze helemaal niets meer, maar nu heeft een 72-jarige vrouw in België deels haar zicht terug. In het Universitair Ziekenhuis Gent kreeg ze een 'bionisch oog'. Volgens het ziekenhuis is ze daarmee de eerste in België.

"Na tien jaar blindheid kan ik eindelijk weer grote vormen zien", zegt de vrouw, die anoniem wil blijven. "Ook zie ik licht en donker, contrastrijke deurkaders en lijnen."

Ze lijdt aan de zeldzame aandoening retinitis pigmentosa. Een erfelijke oogziekte, die gemiddeld één op de 3.500 tot 5.000 mensen heeft. Patiënten verliezen geleidelijk hun zichtvermogen. Dat kan op jonge leeftijd beginnen, maar ook pas veel later. Zoals bij de 72-jarige die in Gent is geopereerd.