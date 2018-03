Celstraffen tot zes jaar geëist voor drugssmokkel met viskotter

Tegen de bemanningsleden en eigenaar van een Urker viskotter zijn celstraffen tot zes jaar geëist. Vorig jaar juni werd ruim 260 kilo cocaïne gevonden aan boord van de kotter.

De hoogste straf, van zes jaar, werd geëist tegen een verdachte uit Montenegro. Hij zou niet bij de reguliere bemanning van het schip hebben behoord, maar kwam speciaal aan boord toen het schip uitvoer om de drugs uit zee op te vissen.

Eigenaar N. (31) van het schip hoorde drie jaar cel tegen zich eisen. Hij heeft bekend en gaf ook toe dat hij de schipper en een bemanningslid erbij heeft betrokken. Het Openbaar Ministerie vindt dat hij zijn schip moet inleveren. Is de rechtbank het daar niet mee eens, dan zou de man er volgens het OM een jaar celstraf bij moeten krijgen.

Tegen de schipper van de viskotter is vijf jaar cel geëist. Twee bemanningsleden hoorden ieder drie jaar cel tegen zich eisen, meldt Omroep Flevoland.

Bedreiging

De eigenaar van het schip verklaarde dat hij zijn kotter beschikbaar stelde omdat hij en zijn gezin zwaar bedreigd werden, maar daar was volgens de officier van justitie nauwelijks bewijs voor. Daarnaast had de man volgens de officier van justitie genoeg tijd om zich te bezinnen en hulp in te roepen.

De bemanningsleden zeggen allemaal dat ze niets van de smokkel wisten. Ook dat vond het OM niet geloofwaardig.

Toevalstreffer

De enorme drugsvangst op de kotter was een toevalstreffer voor justitie. De Urker vissers kwamen in beeld in het onderzoek naar een andere zaak, die verband hield met een mislukte moordaanslag in Diemen in 2015.

Nadat de mannen de drugs uit de zee hadden gehaald, werd de kotter voor de kust van Harlingen onderschept door de kustwacht. Het schip werd naar Harlingen gesleept, waar ontdekt werd dat het om honderden kilo's cocaïne ging.