Wethouder Amstelveen weg om chats met meisje (16)

De Amstelveense PvdA-wethouder Jeroen Brandes is opgestapt vanwege chats met een 16-jarig meisje. Dat bevestigt de gemeente na een bericht in Het Parool.

Vrijdag stapte de 48-jarige wethouder plotseling op vanwege "zwaarwegende persoonlijke redenen". Ingewijden uit de gemeenteraad lieten Het Parool weten dat er sprake was van grensoverschrijdend gedrag. De wethouder zou seksueel getinte berichtjes hebben gestuurd naar het meisje. Of de twee ook fysiek contact hadden, is niet bekend.

Het meisje stapte met de chatconversatie naar burgemeester Bas Eenhoorn. Na overleg tussen Eenhoorn en Brandes is gezamenlijk besloten dat de wethouder niet kon aanblijven.

Laakbaar contact

De gemeente laat NH Nieuws weten dat er "laakbaar contact" is geweest tussen de wethouder en de 16-jarige. "Dit is in geen enkel opzicht acceptabel voor iemand die werkzaam is in het openbaar bestuur." Verder wil de gemeente niet ingaan op de zaak om "beschadigingen van personen te voorkomen".

De PvdA laat weten met verbijstering kennis te hebben genomen van de situatie. "Brandes heeft zijn raadszetel ter beschikking gesteld. Hij zal dus geen deel uitmaken van de PvdA-fractie", laat de partij weten. Brandes was lijsttrekker voor de partij bij de gemeenteraadsverkiezingen en net herkozen.