Twee jaar cel geëist tegen Limburgse apothekers

Tegen twee bestuurders van een apothekersorganisatie in Limburg is een onvoorwaardelijke celstraf van twee jaar geëist. Ook moet de organisatie wat het Openbaar Ministerie betreft 800.000 euro boete betalen vanwege fraude met het declareren van medicijnen bij zorgverzekeraars.

De Vereniging Apotheken Limburg, waar tientallen apotheken bij zijn aangesloten, fraudeerde volgens justitie drie jaar lang, met in totaal 3.600.000 valse declaraties. De bestuurders declareerden medicijnen die volledig werden vergoed door zorgverzekeraars maar verstrekten aan patiënten andere medicijnen (zogeheten niet-preferente medicijnen). De computersoftware was zo ingericht dat de uitgegeven medicijnen automatisch werden veranderd in het systeem.

Volgens het OM deden ze dat om er zelf beter van te worden. Ze konden geld besparen doordat ze kleinere voorraden hoefden aan te houden. Ook qua personeel, opslag en logistiek hadden ze voordelen op concurrerende apothekers.