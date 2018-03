Podcast #DeDag: was Fitna een storm in een glas water?

Vandaag tien jaar geleden kwam Geert Wilders met zijn film Fitna. Een anti-islam film waarin, als climax, aan het eind een koran zou worden verscheurd.

In aanloop naar de film was de spanning om te snijden. "2008 was een tijd waarin er veel gaande was met de islam. Iedereen had nog vers in het geheugen wat er in Denemarken was gebeurd met de cartoons over Mohammed", vertelt Gerard Wiegers in De Dag. "Daarom was er zo'n vrees voor de gevolgen van de publicatie."

Wiegers onderzocht hoe religieuze organisaties toen zijn omgegaan met die film. Achteraf gezien was er bij veel religieuze organisaties "een waardige instelling", vindt Wiegers. "Zowel voor als na de film hebben veel organisaties Wilders uitgenodigd om te komen praten. (...) Ik denk dat de reacties hebben laten zien hoe het er werkelijk aan toe gaat in islamitisch Nederland."

Ook had Fitna nog een onbedoeld bijeffect: er ontstond een overlegorgaan tussen verschillende religies dat nu nog steeds actief is.