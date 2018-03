Schadefonds keert meer uit aan slachtoffers geweld

Nabestaanden

In totaal dienden ruim 8200 mensen een aanvraag in. Slachtoffers kregen een vergoeding van gemiddeld 3986 euro. Het is het derde jaar op rij dat het totaal uitgekeerde bedrag aan slachtoffers van geweldsmisdrijven is gestegen. Zo'n 2300 aanvragen werden afgewezen.

Nieuw is dat het fonds ook aanvragen in behandeling neemt van nabestaanden van mensen die om het leven zijn gebracht. Die kunnen een tegemoetkoming van 5000 euro krijgen.