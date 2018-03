Poetin bezoekt Kemerovo: 'Dit is criminele nalatigheid'

President Poetin heeft een bezoek gebracht aan Kemerovo, de stad waar dit weekend bij een brand in een winkelcomplex 64 mensen om het leven kwamen. Onder de slachtoffers zijn volgens de officiƫle cijfers 41 kinderen. De Russische president zei in de stad dat sprake is van "criminele nalatigheid".

Russische onderzoekers zeiden al dat er van alles mis was met de veiligheidsvoorzieningen in het pand. De nooduitgangen waren geblokkeerd en het alarmsysteem was sinds 19 maart buiten gebruik. Ook ooggetuigen zeiden dat er veel mis was: