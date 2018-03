AkzoNobel verkoopt chemie-onderdeel aan investeringsfonds Carlyle

Verfconcern AkzoNobel verkoopt z'n chemie-onderdeel aan het Amerikaanse investeringsfonds Carlyle en GIC uit Singapore voor 10,1 miljard euro. Daarmee krijgen 2300 werknemers in Nederland een nieuwe werkgever. Over de hele wereld werken er bijna 9.000 mensen bij het onderdeel.

AkzoNobel kondigde vorig jaar al aan het onderdeel te willen verkopen, en zich meer te willen richten op de verkoop van verf en coatings. Het was deel van een plan om de vijandige overname door de Amerikaanse branchegenoot PPG te voorkomen. Het grootste deel van de opbrengst gaat naar de aandeelhouders

Onder de chemietak van AkzoNobel vallen onder meer de productie van Jozo-zout en bleekmiddelen voor de industrie.

Opbrengt naar werknemers

Vakbonden waren al bang dat het chemie-onderdeel zou worden verkocht aan een investeringsfonds, omdat dat verlies van banen zou betekenen. "Als ik naar onze ervaringen in het verleden kijk, word ik niet blij", zegt CNV-bestuurder Arthur Bot daarover.

Hij vindt dat een deel van de opbrengst naar het pensioenfonds van AkzoNobel moet gaan. "Het geld moet niet volledig in de zakken van de aandeelhouders verdwijnen. We vinden dat er een half miljard euro naar het pensioenfonds moet gaan, zodat werknemers een goed pensioen krijgen."

Hij zegt dat er bereidheid is bij het personeel om actie te voeren.

Milieu

Volgens AkzoNobel is Carlyle de beste keus voor werknemers, aandeelhouders en klanten. Het bedrijf wijst erop dat het investeringsfonds ervaring heeft in de chemiesector. In 2016 kocht het investeringsfonds al de chemietak van Total.

De productiefaciliteiten in Nederland die worden verkocht staan in Arnhem, de Botlek, Herkenbosch, Delfzijl en Hengelo. Koper Carlyle zegt te willen voortbouwen op het "duurzaamheidsbeleid van wereldklasse" van AkzoNobel.