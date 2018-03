De gevel van een huis in Made in Noord-Brabant is volledig ingestort tijdens werkzaamheden aan het riool. De bewoner was buiten met de afvoer bezig, toen een deel van het huis bezweek.

Voor de bewoner is de instorting een raadsel. Hij is nu samen met een bouwbedrijf bezig om de woning te stutten. "Ik denk: ik kijk er nog maar even goed naar want misschien staat het er straks niet meer", zegt een andere bewoonster tegen Omroep Brabant.

Er was niemand in het huis toen de gevel het begaf.