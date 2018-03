Handlangers wilden gevangene bevrijden op weg naar rechtszaal

Het Openbaar Ministerie zegt concrete informatie te hebben dat geprobeerd zou worden om een veroordeelde gevangene tijdens een transport naar het gerechtshof te bevrijden. Het gaat om de 35-jarige Surailie I., die vorig jaar werd veroordeeld voor een liquidatie op een feest in Amsterdam in 2013.

Het OM en de politie zeggen maatregelen te hebben genomen om een ontsnapping te verijdelen. Welke maatregelen dat zijn, is niet naar buiten gebracht.

Surailie I. kreeg vijftien jaar cel voor de liquidatie op het dancefeest in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Morgen begint in Amsterdam de eerste zitting van het hoger beroep in die zaak. I. wilde daarbij aanwezig zijn, ook al wordt zijn zaak nog niet inhoudelijk behandeld. Uiteindelijk heeft hij ervoor gekozen om niet naar de zitting te komen.

"De rechercheurs hebben er alles aan gedaan om te weten te komen hoe de bevrijding uitgevoerd zou worden en door wie", zegt de politie. Tijdens dat onderzoek werden bij de gevangenis waar Surailie zijn straf uitzit telefoons gevonden die over de muur waren gegooid. "Deze waren vermoedelijk voor Surailie bestemd", aldus de politie.