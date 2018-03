Franse justitie vermoedt antisemitisch motief bij moord op vrouw in Parijs

Het Franse Openbaar Ministerie vermoedt dat een vrouw die vrijdag dood in haar flat werd gevonden, het slachtoffer was van een antisemitische moord. De 85-jarige Mireille Knoll werd doodgestoken in haar flat in Parijs.

Na de moord werd de flat in brand gestoken. De politie heeft twee verdachten opgepakt. Er zijn aanwijzingen dat Knoll is vermoord omdat ze Joods was, zegt het OM op basis van het onderzoek en het verhoor van de twee verdachten, mannen van 22 en 29 jaar.

Volgens een bron bij de Franse politie werd een van de verdachten eerder veroordeeld voor het mishandelen van een 12-jarig meisje in de flat van de bejaarde vrouw.

Razzia

De moord heeft geleid tot geschokte reacties in Frankrijk. De zoon van de vrouw zegt dat hij niet begrijpt waarom iemand een oude vrouw vermoordt die geen geld heeft en in een sociale huurwoning woont.

Knoll wist in de Tweede Wereldoorlog uit handen van de nazi's te blijven. Tijdens een razzia in juli 1942 in Parijs werd zij samen met ongeveer 13.000 andere Joden opgepakt en bijeengedreven op de wielerbaan VĂ©lodrome d'Hiver. Vrijwel allemaal werden ze door de nazi's gedeporteerd naar vernietigingskampen, maar Knoll wist te ontkomen.