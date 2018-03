Puigdemont blijft voorlopig in Duitse hechtenis

De Catalaanse separatistenleider Carles Puigdemont blijft voorlopig in hechtenis in het huis van bewaring in Neumünster. Dat is besloten nadat Puigdemont was voorgeleid aan een rechter-commissaris in de deelstaat Sleeswijk-Holstein.

De Catalaan werd gisteren vastgezet in Neumünster, niet ver van Kiel, nadat hij was aangehouden in de buurt van de Deens-Duitse grens. Hij was in Finland geweest voor een lezing en wilde terug naar zijn vrijwillige ballingsoord Brussel.

Demonstratie

Voor het huis van bewaring in Neumünster stonden vanmiddag aanhangers van Puigdemont om te demonstreren tegen de aanhouding en voor zijn vrijlating.

Madrid wil Puigdemont berechten voor opruiing, rebellie en misbruik van publiek geld. Hij was een van de initiatiefnemers voor het illegale referendum over onafhankelijkheid in Catalonië.

Hogere rechtbank

De beslissing over uitlevering van Puigdemont ligt bij een hogere rechtbank in Sleeswijk-Holstein. Die beoordeelt onder meer de Spaanse documenten over de berechting van de separatistenleider.

De advocaat van Puigdemont noemt uitlevering geen vanzelfsprekendheid. "Eerst zou op zijn minst moeten worden gegarandeerd dat mijn cliënt een eerlijk proces krijgt", zei hij tegen een Catalaans radiostation.