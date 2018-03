Verdachte van moord op Heineken-ontvoerder Cor van Hout vrijgelaten

De Amsterdamse crimineel Sjaak B. is weer vrij. Hij werd deze maand opgepakt voor de moord op Heineken-ontvoerder Cor van Hout, maar er is te weinig bewijs voor betrokkenheid bij die liquidatie. Volgens advocatenkantoor Ficq & Partners is daarom de voorlopige hechtenis van Sjaak B. opgeheven.

Hij werd op 17 maart aangehouden nadat Astrid Holleeder was ondervraagd in het proces tegen haar broer Willem. Astrid vertelde dat ze stiekem een gesprek met haar broer had opgenomen waarin die zei dat Sjaak B. betrokken was bij de moord op Van Hout.

Volgens de advocaat van B. heeft zijn cli├źnt ontkend dat hij iets met de moord op Cor van Hout in 2003 te maken heeft, schrijven NH Nieuws en AT5.

Passageproces

Het OM verdenkt Sjaak B. al langer van betrokkenheid bij de moord op Van Hout, maar B. werd tijdens het Passageproces vrijgesproken van liquidaties. Hij werd wel veroordeeld tot 5,5 jaar cel voor wapenhandel.

In 1995 kreeg hij 8 jaar cel voor het doodschieten van een caf├ębezoeker in Badhoevedorp.