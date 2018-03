'Kim Jong-un in China om banden aan te halen'

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is naar China gereisd, meldt het Amerikaanse persbureau Bloomberg. Het baseert zich op drie bronnen die niet met naam worden genoemd. Het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap heeft het alleen over "een hoge vertegenwoordiger van het Noord-Koreaanse regime" die naar China is gegaan.

Hij zou gisteren met een speciale trein via de Chinese grensstad Dandong het land zijn binnengereden. Volgens Yonhap hoopt het bewind in Pyongyang dat het bezoek leidt tot betere betrekkingen met de Chinezen. Het persbureau heeft overigens geen bevestiging dat de hooggeplaatste Noord-Koreaan inderdaad Kim Jong-un is.

Sinds hij in 2011 aan de macht kwam in het communistische Noord-Korea, is Kim voor zover bekend nog nooit naar het buitenland gereisd. China is de belangrijkste bondgenoot van Noord-Korea.

Vertegenwoordigers van Noord- en Zuid-Korea overleggen momenteel over de voorwaarden voor een topontmoeting in april tussen Kim Jong-un en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in. Een maand later lijken Kim Jong-un en de Amerikaanse president Trump elkaar te willen ontmoeten.