OM eist tot zes jaar cel voor ontvoering en afknippen pink

De officier van justitie heeft vandaag celstraffen tot zes jaar geëist tegen twee mannen die vorig jaar een man in Amstelveen ontvoerden en een gedeelte van zijn pink afknipten. Een 30-jarige man uit Rotterdam moet als het aan het OM ligt zes jaar de cel in. Tegen een 24-jarige man uit Leiderdorp is vier jaar cel geëist.

In maart vorig jaar werd het slachtoffer in Amstelveen uit zijn auto gehaald en een andere auto in getrokken. De ontvoerders hadden een vuurwapen. Nadat de man uren was vastgehouden in een woning in Leiden, werd hij weer op straat gedumpt. De ontvoerders hadden een stuk van zijn pink afgeknipt.

Een getuige die had gezien dat de man de auto in werd getrokken, had het kenteken onthouden. De auto bleek gehuurd te zijn door een van de verdachten. Bij een doorzoeking in de woning van de verdachte werden onder meer papieren gevonden waaruit bleek dat de ontvoering was gepland. De verdachten ontkennen betrokkenheid.

Cocaïnehandel

Waarom de man werd ontvoerd en vastgehouden, is niet helemaal duidelijk. De officier vermoedt dat de ontvoerders losgeld wilden voor een eerdere drugslevering die nooit is betaald. Eerder zeiden de verdachten dat ze in de cocaïnehandel zitten.

De officier van justitie noemde de gebeurtenissen ernstig, meldt NH Nieuws. "Het afknippen van een deel van zijn pink moet voor het slachtoffer ongetwijfeld de meest traumatische ervaring uit zijn leven zijn. De angst die de ontvoering en de sadistische verminking hebben ingeboezemd, zullen hem vermoedelijk nog zeer lang achtervolgen."