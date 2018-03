Verdediging wil mysterieuze getuige horen in proces corrupte douanier

De Nederlander 'Paul' die eerder opdook in de zaak van de voor corruptie veroordeelde douanier Gerrit G., zou bij het gerechtshof in Den Haag willen verklaren over het doorlaten van grote partijen cocaïne door de politie. Hij woont in Colombia en is "in de buurt van Nederland".

Dat bleek bij het begin van het hoger beroep in het proces tegen G. en twee medeverdachten. Volgens advocaat Sanne Schuurman van een van G.'s medeverdachten wil Paul verklaren dat hij de partij van 300 kilo drugs zelf heeft getipt aan de politie. De andere verdachten werden uiteindelijk veroordeeld voor de smokkel van die lading. Paul werkte naar eigen zeggen voor het Medellín-kartel in Colombia.

Hij zegt verder dat hij ook heeft gewerkt voor zowel het Team Criminele Inlichtingen (TCI) van de Nederlandse politie en de Amerikaanse antidrugseenheid DEA. Paul baarde bij het proces tegen G. opzien met zijn verklaringen. Hij stelde dat de Nederlandse politie grote partijen drugs had doorgelaten om te achterhalen wie erachter de smokkel zat. Die methode is verboden sinds het IRT-schandaal in de jaren 90, waarbij agenten veel regels overtraden.

Geheime opnames

De geheimzinnige getuige kwam eerder tijdens het proces bij de rechtbank in Rotterdam in beeld door opnames die hij had gemaakt van gesprekken met G., die tijdens zijn strafzaak op vrije voeten was. Uit de opnames bleek dat G. gewoon doorging met zijn praktijken. Hij gaf tips hoe de strenge douanecontroles in de Rotterdamse haven omzeild konden worden. G. werd daarop direct weer aangehouden. De rechtbank veroordeelde hem uiteindelijk tot 14 jaar cel.

Opvallend is dat Paul ten tijde van het maken van de opnames nauw contact had met het TCI. Justitie zou zelfs een paspoort voor hem hebben geregeld en ervoor hebben gezorgd dat een opsporingsbevel tijdelijk werd opgeheven.

Tijdens het proces bij de rechtbank werd Paul niet als getuige gehoord. Het Openbaar Ministerie zegt dat hij een ongeloofwaardige getuige is.

'Groot gevaar'

Volgens Schuurman is Paul op kosten van de verdediging naar Europa gehaald. Het is van belang dat hij zo snel mogelijk een verklaring aflegt, zegt de raadsman. "Hij loopt groot gevaar omdat hij heeft gezegd dat hij informant was van de TCI en de DEA", stelt de advocaat.

Het hof beslist later of hij in het hoger beroep wel als getuige wordt ondervraagd.